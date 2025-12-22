CAMPAÑA SOLIDARIA

Payasospital lanza la campaña solidaria ‘Cántame Nanas’ para dar continuidad a sus visitas terapéuticas a neonatos

Gracias a esta iniciativa los bebés hospitalizados se benefician cada año de los efectos positivos de la música en sus primeros días de vida. Se puede colaborar hasta el 26 de Diciembre.

Amparo Sánchez

Valencia |

Los payasos de la entidad intervienen con prematuros en la UCI. | Payasospital

Payasospital hace un llamamiento a la ciudadanía para lograr los 20.000 euros necesarios que permitirán mantener en 2026 sus visitas terapéuticas a las unidades de neonatología y lactancia de seis hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. Desde hace más de 26 años la entidad canta nanas a bebés prematuros, neonatos y lactantes ingresados, adaptando sus intervenciones al delicado entorno hospitalario.

Las actuaciones, realizadas por parejas de payasos profesionales en coordinación con el personal sanitario, forman parte del cuidado emocional de los recién nacidos y de sus familias. Sergio Claramunt, director artístico y fundador de la entidad, anima a la sociedad a mostrar su apoyo a la campaña solidaria ‘Cántame Nanas’.

Afirman que con estas actuaciones contribuyen a mejorar la frecuencia cardíaca y respiratoria, favorecen el sueño y la oxigenación en sangre y ayudan a reducir los niveles de estrés tanto en los recién nacidos como en sus progenitores. Gracias a las nanas crean un espacio de calma y tranquilidad que complementa el tratamiento médico y aporta bienestar emocional en un momento de incertidumbre y miedo.

