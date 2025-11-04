El paro sube en 742 personas en Comunitat Valenciana

El paro registrado en el mes de octubre en la Comunitat Valenciana ha subido en 742 personas, lo que supone un aumento del 0,25 % respecto al mes anterior y sitúa el número total de personas desempleadas en 294 mil 757, según datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo. La actual situación política de la Comunitat, con un presidente en funciones y un posible adelanto electoral, preocupa a sindicatos y patronal por cómo puede afectar al mercado laboral.

En este sentido, Raül Roselló, Secretario de Diálogo Social de UGT, lanza un claro mensaje a la Generalitat.

Desde la CEV, Esther Guilabet, Secretaria General, realiza una valoración positiva de los datos del paro, pero aboga por la estabilidad parlamentaria para que los presupuestos de la Generalitat salgan adelante.

Desde el gobierno, el Secretario Autonómico de Empelo, Antonio Galvañ, destaca la bajada del paro entre los jóvenes y explica la ligera subida del paro en octubre.

Por provincias, el paro ha subido en 1.163 personas en Alicante (+0,98 %) y en 537 en la de Castellón (+1,68 %), mientras que en la de Valencia ha bajado en 958 personas (-0,67 %).