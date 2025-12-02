El paro bajó en Noviembre en la Comunitat Valenciana en 2.641 personas

El paro bajó en Noviembre en 2.641 personas en la Comunitat Valenciana hasta los 292.116 desempleados. Se trata de la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. El paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 180 parados menos que a cierre del pasado mes, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 2.461 desempleados. Por provincias, el paro bajó en Valencia (-2.144), Castellon (-723) mientras que subió en Alicante/Alacant (+226).

En Noviembre se registraron 124.033 contratos de los que un 49,23% fueron temporales y cerca de un 51%, indefinidos. Pilar Mora, secretaria de empleo e innovación de UGT, ha reiterado que son las mujeres que más contratos indefinidos firmaron.

En cuanto a sexos, de los 292.116 desempleados registrados en noviembre, 179.079 fueron mujeres, 1.761 menos y 113.037, hombres, lo que supone un descenso de 880 en el número de desempleados respecto al mes anterior. A pesar de la reducción en el número de desempleados Rocío Pascual, secretaria de Empleo de CCOO, afirma que es necesario un mayor esfuerzo para reducir la lista actual.

Destaca el comportamiento de las provincias de Castellón y Valencia, donde el paro desciende en todos los sectores. Inmaculada García, secretaria general de la Confederación Empresarial Valenciana, reitera que se debe reforzar la estabilidad económica.

Los sectores con menos desempleados son agricultura, construcción y sin empleo anterior. Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1869 menos; Industria, 496 menos; Construcción, 387 menos y Agricultura, 143 menos.