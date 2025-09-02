El paro de agosto subió en 2.786 personas en la Comunitat Valenciana

El paro subió en 2.786 personas en agosto en la Comunitat Valenciana. Es un 1% más respecto a julio y deja la cifra de desempleados en cerca de 297 mil personas, la más baja en un mes de agosto desde 2008, según datos del Ministerio de Trabajo.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura y subió en Servicios y Construcción. Por sexos, de los casi 297 mil desempleados, 181 mil son mujeres.

Pilar Mora, secretaria de Empleo de UGT considera que los datos del paro de agosto reflejan que el mercado laboral de la Comunitat Valencina tiene una dependencia excesiva del sector turístico.

Sin embargo, para el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, la cifra del paro demuestra que la tendencia en el mercado de trabajo valenciano es positiva.

A la vista de estos datos, desde la CEV, su secretaria general Esther Guilabet, reitera que el mantenimiento del empleo debe ser la prioridad.

En agosto se registraron 91.015 contratos, un 6 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. Algo menos de la mitad, un 45 por ciento, fueron contratos indefinidos, el resto, temporales.