El Palmar, de reventón en reventón en verano: Los vecinos piden una solución definitiva

El Palmar ha vivido este sábado, dieciséis de agosto, un nuevo reventón en una de sus canalizaciones públicas. Las tuberías de agua de esta pedanía de la capital valenciana vienen reventando literalmente durante el verano a consecuencia del calor. La rotura ha sido, en esta ocasión, de menor dimensión pero se suma a otra también la pasada semana y a cuatro más este último mes de julio.

Se trata de canalizaciones de fibrocemento instaladas hace ahora cincuenta años y que, cuando revientan, no únicamente vierten grandes cantidades de agua a la calle sino que también obligan a cortar el suministro para su reparación. En este sentido, la Asociación de Vecinos de El Palmar critica que, en la última de las reparaciones, no se avisó y que el corte de suministro afectó al sector hostelero.

"Aunque la avería se comunicó el martes a primera hora de la tarde y se planificó su reparación, el miércoles por la mañana se cortó el suministro desde las 08:00 hasta las 11:00 horas sin avisar a los vecinos", relata la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palmar, Cintia Sancanuto, en declaraciones a Onda Cero.

"Afectó, especialmente, a los restaurantes, que, en plena hora de servicios de almuerzos y cafés, no pudieron servir a la clientela", detalla Sancanuto. "Incluso tuvieron que fregar el suelo llenando cubos de una fuente ornamental", denuncia la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palmar en relación con los sucesivos reventones de canalizaciones y tuberías de agua que la pedanía valenciana viene experimentando este verano 2025.