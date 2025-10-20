Paiporta conmemora el primer año de la dana con un homenaje colectivo y tres días de luto

El Ayuntamiento de Paiporta ha organizado una programación especial para recordar el primer aniversario de la dana con un conjunto de actos que ensalzan la fortaleza del pueblo y rinden homenaje a las víctimas, a la ciudadanía y a quienes trabajaron sin descanso, y ha decretado luto oficial del 28 al 30.

Esta localidad situada al sur de València y en plena zona cero de la catástrofe sufrió, aquel 29 de octubre, 46 fallecidos y otros diez vecinos murieron en otros municipios por las riadas.

La programación conmemorativa se extenderá durante dos semanas e incluirá exposiciones, conciertos, testimonios vecinales y actos de homenaje a la ciudadanía y a las personas que trabajaron incansablemente durante la emergencia, según fuentes municipales.

Este jueves se inaugurará en el Museu de la Rajoleria la exposición fotográfica 'La dana en Paiporta', que reúne una selección de imágenes que muestran tanto el impacto de las inundaciones como la capacidad de respuesta y resiliencia de la población en los meses posteriores.

El sábado 25, en la plaza Cervantes, tendrá lugar un concierto extraordinario en homenaje a las víctimas, en el que la Banda Primitiva y la Unión Musical de Paiporta unirán sus formaciones. Durante el concierto se estrenará la obra "El resurgiment d’un poble”, compuesta por el músico paiportino Eduardo Betes.

En cuanto al lunes 27, el Museu de la Rajoleria acogerá una sesión de testimonios de vecinos y vecinas que vivieron la dana y que también fueron testigos de la histórica riada de 1957, ofreciendo "una perspectiva humana y emotiva" sobre el impacto de las emergencias que ha vivido Paiporta a lo largo de su historia.

Finalmente, el 2 de noviembre se celebrará el acto institucional de reconocimientos y homenajes a la ciudadanía, voluntariado y diferentes servicios de emergencia que trabajaron sin descanso durante la crisis. Será un momento de gratitud colectiva y de puesta en valor del esfuerzo comunitario, según el Ayuntamiento.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha destacado que "este aniversario es un momento para recordar a las víctimas con respeto y para rendir homenaje a todas las personas que, con su trabajo y solidaridad, ayudaron a levantar el pueblo en los momentos más difíciles. La dana marcó nuestra historia reciente y queremos mantener viva la memoria colectiva".

Vigilia en recuerdo de las víctimas y luto oficial

Coincidiendo con la fecha de la dana, el martes 29 de octubre, a las 19.00 horas, se celebrará una vigilia en memoria de las víctimas en la explanada del Ayuntamiento. El acto incluirá tres minutos de silencio, la lectura de un texto, la interpretación de un cuarteto de cuerda a cargo de la Unió Musical y la colocación de velas como símbolo de duelo y respeto.

Además, el consistorio ha decretado tres días de luto oficial, los días 28, 29 y 30 de octubre, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.