El PAI de Moncayo en València permitirá la construcción de 200 nuevas viviendas

El concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, ha visitado las obras de urbanización del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Moncayo y ha resaltado que constituye “una verdadera actuación de regeneración urbana” para València. La urbanización de esta zona del barrio de la Raiosa permitirá la construcción de unas 200 nuevas viviendas, tanto unifamiliares con patio interior, como en bloques de tres plantas y edificios de hasta nueve alturas más ático, así como “la eliminación de una vez por todas de la mal llamada acera de la muerte”, ha reseñado el edil de Urbanismo.

El objetivo de este PAI, impulsado por el agente urbanizador Iturbi-Moncayo Desarrollo S.L., es ejecutar el Plan de Reforma Interior (PRI) que completa la trama urbana degradada delimitada por la calle Pianista Empar Iturbi, por el norte, la calle Sant Vicent Màrtir por el oeste, la calle Almudaina por el sur, así como por la medianera de las edificaciones existentes y el patio interior de manzana de ellos, por el este.

El concejal ha explicado que “donde había unas naves antiguas y mucha degradación, se van a abrir viales, se van a hacer zonas verdes y se van a construir viviendas, esas viviendas que tanto necesitamos en esta ciudad y en toda España”.

El proyecto de reparcelación cuenta con una edificabilidad de 21.799 m2 de techo y una superficie global de 8.564,52 m2, con un uso calificado como residencial. De esta área, unos 4.954 metros cuadrados se destinarán a suelo deuso público, entre los que destacan los 1.088,46 m2 de zonas verdes y espacios libres, así como los 3.208 m2 de red viaria de prioridad peatonal. Gracias a esta actuación, se consolidará un área de tipo residencial en el importante eje referencial que supone la avenida Sant Vicent Màrtir en su encuentro con el futuro desarrollo del Parque Central.

El convenio regulador suscrito entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador contempla que el plazo para finalizar la obra de urbanización es de 12 meses a contar desde su inicio, aunque este período es susceptible de prórroga. El alcalde en funciones, Juan Giner, ha detallado que ese plazo de urbanización podría ser incluso de “diez meses” y ha estimado que “en unos dos o tres años” podrían estar ya disponibles las más de 200 viviendas de renta libre del PAI de Moncayo.