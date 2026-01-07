VIVIENDA

La PAH Valencia reclama unidad para abordar medidas urgentes que acaben con los desahucios

Esta mañana se han concentrado antes de que se llevara a cabo el desahucio de Malika, una mujer de más de 65 años y con un 46 por ciento de discapacidad.

Amparo Sánchez

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia vuelve a reclamar medidas habitacionales urgentes para evitar que familias vulnerables se queden en la calle sin una vivienda en la que vivir. Según apuntan desde la PAH la mujer, cuyo desahucio estaba previsto se ejecutase este lunes, convive con su hijo que recientemente ha perdido su empleo tras una baja laboral, y no pueden afrontar el pago de la hipoteca tras haber tenido una moratoria.

El portavoz de la plataforma José Luis González afirma que desde el Ayuntamiento de Valencia no les han ofrecido una alternativa cuando los precios de la vivienda están disparados. Insiste en que las administraciones deberían dejar de hacer política de partido y abordar el problema de la vivienda de manera conjunta por tratarse de un derecho de todos.

Recuerda que la ley de vivienda no debería permitir que se sigan produciendo determinado tipos de desahucios.

