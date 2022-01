Unos padres denuncian a un colegio de Valencia por vacunar a su hijo sin su consentimiento

LEER MÁS Estos son los síntomas de la variante ómicron del coronavirus en niños

Los padres de un niño han denunciado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Paterna,Valencia, que su hijo recibió la vacuna contra la covid este pasado lunes en su centro educativo pese a que había entregado el documento con la no autorización por parte de sus padres.

Así consta en una comparecencia en el juzgado donde los padres denuncian al centro y a la Conselleria de Sanidad "por haber vacunado a su hijo menor de diez años con la vacuna covid sin su consentimiento". El juzgado recibió la denuncia este lunes por la tarde, según han confirmado fuentes del TSJCV.

Los progenitores no autorizaron a que su hijo fuera vacunado

Según señalan en el escrito, los progenitores no autorizaron a que su hijo fuera vacunado y el menor llevó el mismo lunes, fecha en la que supuestamente recibió la vacuna, la no autorización firmada al colegio en papel. Los progenitores solicitan al colegio la devolución de esa no autorización en papel, que señalan que su hijo llevó al centro con sello de entrada por parte del colegio y adjuntan dos correos, de fecha 15 de diciembre y 13 de enero donde comunican al centro que no consienten la vacunación del niño.

Este mismo documento de denuncia ha sido aportado ante la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por un abogado padre de un menor escolarizado en esta autonomía, que recurrió en diciembre la decisión de la Generalitat para vacunar contra el coronavirus en los colegios.