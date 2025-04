I Pacto por el Agua de l'Albufera de València: El lago recibirá casi 25 hm3 de caudal

Se ha firmado el I Pacto por el Agua de l'Albufera, un acuerdo entre la Generalitat, el Ayuntamiento de València y las comunidades de regantes que garantizará, de acuerdo con las diferentes partes, un caudal "estable y suficiente" para el lago natural valenciano. Dicho caudal se garantizará haciendo llegar a l'Albufera 13 hm3 de agua del sistema del Túria y otros 11 hm3 del sistema del Xúquer, siempre y cuando cuestiones como la sequía así lo permitan.

"Es la respuesta valiente y responsable ante la ausencia del Gobierno Central, que sigue sin enviar los caudales pactados en el Plan de Cuenca del Júcar. Resolvemos un problema que otros no han querido resolver", reivindica la alcaldesa de València, María José Catalá. "Una vez más, los valencianos sacamos las cosas a pulmón. No es la primera vez y, seguramente, no será la última", añade Catalá.

Quienes trabajan diariamente el Parque Natural de l'Albufera de València hacen una valoración positiva. En este sentido, piden a las instituciones implicadas que tomen nota de este I Pacto por el Agua de l'Albufera de València como "ejemplo de diálogo".

"Confiamos en que este acuerdo sentará las bases para futuros esfuerzos conjuntos y que juntos podremos superar los retos que nos presenten, siempre con el agua como bien común y esencial para todos", destaca el presidente del Sindicato de Regulación del Túria, José Alfonso Soria, quien también ha participado en el acto institucional de firma y presentación del I Pacto por el Agua de l'Albufera de València.

"Lo que hoy pedimos a todas las administraciones del Estado, autonómicas, provinciales y municipales es diálogo, inversión y actuación coordinada con los regantes", subraya, por su parte, el presidente de la Sèquia Reial del Xúquer, Antonio Costa, igualmente presente en el acto oficial, celebrado en el Palau de la Generalitat ante la asistencia de representantes del sector.

El I Pacto por el Agua de l'Albufera de València recoge, además, que las diferentes partes implicadas desistan de la cuestión contencioso-administrativa que hay interpuesta ante la Confederación Hidrográfica del Júcar a cuenta, precisamente, de las aportaciones de agua a este lago natural ubicado a pocos kilómetros de la capital valenciana.