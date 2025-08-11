Pablo Martínez, Morales, Brugué y Elguezábal los capitanes del Levante UD en su regreso a primera

Levante UD

El Levante UD ha hecho oficial sus cuatro capitanes en la temporada en la que regresa a la primera división. El brazalete lo portarán Pablo Martínez, José Morales, Roger Brugué y Unai Elguezábal.

De los cuatro repiten Pablo Martínez y José Morales mientras que estrenan cargo Roger Brugué y Unai Elguezábal, Estos últimos sustituyen a Vicente Iborra, hoy miembro del cuerpo técnico, y Andrés Fernández quien dejó el club para marcharse al Almería.

El Levante UD arrancará la temporada este próximo sábado a las 17:00 horas visitando al Alavés en Mendizorroza.

