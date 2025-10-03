Once heridos, cuatro de ellos menores, en el incendio de una finca de la playa de Gandia

Un total de nueve personas, entre ellas cuatro menores, han resultado heridas en el incendio declarado en una finca de de Gandia (Valencia). Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego se ha originado sobre las 6 en el bajo de una finca de la calle Castilla La Mancha de Gandia. A la llegada de los bomberos, el incendio ya estaba totalmente desarrollado y el fuego subía hacia la primera y segunda planta del edificio.

Durante la intervención, los efectivos han rescatado a seis personas, entre ellas, una mujer del piso afectado, que ha sido extraída con capucha de rescate. También han rescatado a otros tres ocupantes de otras plantas del edificio, quienes han salido en un vehículo de altura. De la finca de al lado, los bomberos han rescatado con una capucha de rescate a dos personas mayores por el hueco de la escalera, afectada por el humo.

En total, hay nueve personas heridas que han sido atendidas por los medios sanitarios desplazados a la zona por inhalación de humo y, otra, por inhalación de humo y quemaduras. Todas ellas han sido trasladadas al Hospital Francesc de Borja de Gandia. Según han confirmado fuentes municipales dos de los heridos son agentes de la Policía Local.

Los afectados son un hombre de 50 años, cuatro mujeres de entre 23 y 62 años, y cuatro menores de edad. Han quedado ingresados una mujer de 39 años y uno de los menores mientras que el resto han sido dados de alta. Además la mujer de mayor edad ha sido trasladada posteriormente al Hospital La Fe de Valencia que permanece ingresada con pronóstico reservado.