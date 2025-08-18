Ola de calor en la Comunitat Valenciana: Este será el último día de altas temperaturas

La Comunitat Valenciana deja atrás un Puente de Agosto 2025 marcado por altas, altísimas temperaturas. El termómetro ha alcanzado, durante las últimas horas y días, los 44 ºC en Carcaixent (Ribera Alta), 43 ºC en Crevillent (Baix Vinalopó) y Requena (Plana de Utiel-Requena), 42 ºC en Orihuela (Baix Segura) y Villena (Alt Vinalopó) y en el entorno de los 40 ºC en Burjassot y Manises, en el área metropolitana de València. Ha sido, de hecho, el diecisiete de agosto más cálido desde 1950.

Superado este episodio de calor, los meteorólogos adelantan que, al fin, comienza a verse luz al final del túnel. "Hoy lunes [dieciocho de agosto] será el último día de esta ola de calor y mañana martes [diecinueve de agosto] esperamos una bajada muy notable de las temperaturas", avanza Juan Juan Beneyto, meteorólogo de Inforatge, en declaraciones a Onda Cero.

"Seguiremos con valores que podrán superar los 35 ºC en el interior pero ya no serán esos 40 ºC o, incluso, más de 42. El resto de la semana incluso podrían bajar un poquito más de cara al miércoles, el jueves y siguientes días", detalla Juan Beneyto a preguntas de esta emisora de radio en relación con la ola de calor que viene afectando a la Comunitat Valenciana y al resto de la Península Ibérica este agosto 2025.

"También comentar que esperamos que hoy lunes [diecisiete de agosto] se inestabilice y se produzca alguna precipitación o tormenta con reventones así que mucha precaución", advierte, al mismo tiempo, en último lugar, este meteorólogo de Inforatge.