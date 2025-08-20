La ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana rompe al alza los registros de la primera quincena de agosto de 2024

Los datos de ocupación hotelera correspondientes a la primera quincena de agosto rondan el 90% ysuperan las buenas expectativas que tenía el sector. Todos los destinos de la Comunitat Valenciana han registrado una ocupación superior a la del mismo periodo del año 2024.

Sin embargo, con la satisfacción de poder estar recogiendo los frutos del trabajo de años y de mucha inversión en modernización de infraestructuras hoteleras y en gestión de la sostenibilidad, el sector no habla ni siquiera de "lleno técnico" ya que la ocupación ha oscilado entre un 92,7% de Benidorm y cifras próximas al 89% de Castellón, Valencia y Alicante Sur. Esto significa que entre el 8 y el 12% de la oferta hotelera se ha quedado sin vender, lo que también permite una mejor experiencia de los clientes en los hoteles, alejados de cualquier imagen de masificación o incomodidad.

Además, este periodo de agosto ha coincidido con la ola de calor que ha recorrido España, lo que ha elevado la categoría de los hoteles valencianos como refugios climáticos para sus clientes: la experiencia turística se ha podido disfrutar con muchos menos inconvenientes por el calor gracias a las modernas infraestructuras de climatización, piscinas y servicios que disponen los establecimientos.

Este ligero crecimiento de la ocupación hotelera en la temporada alta ha ido a cargo fundamentalmente del mercado internacional. Los turistas extranjeros son mayoritarios en Benidorm, con un 60% de cuota de mercado, y en la ciudad de Valencia con un 72% de cuota, mientras que el mercado nacional mantiene el tipo como el principal mercado en la Costa Blanca (64,6%), en la provincia de Valencia (52,3%) y en la provincia de Castellón (86,3%).

Datos por destinos

Por destinos, la ocupación hotelera se ha centrado en cifras muy similares, aunque Benidorm sigue reinando como capital turística de la Comunitat Valenciana. En Benidorm, los británicos siguen teniendo su segunda casa con una cuota de mercado del 30%, consolidando su fidelidad a este destino.

La provincia de Alicante no se ha quedado muy atrás, y ha registrado casi un 92% de ocupación media, con los hoteles de 4 estrellas en datos superiores al 94% de media. La zona de Alicante Sur también crece precisamente en la base de los hoteles de categoría superior con un 92,5%.

La ocupación hotelera de València cierra la primera quincena de agosto con una ocupación del 88,3%. Por primera vez desde la DANA, la ciudad ha registrado un dato dos puntos por encima de las cifras de 2024. Destaca la presencia de visitantes procedentes de Italia, Reino Unido y Estados Unidos, que superan cuotas del 8%.

Castellón ha consolidado la buena evolución iniciada durante el mes de julio, y crece un punto en la ocupación hotelera hasta el 88,7%. Además, es el paraíso para los turistas españoles, con el mayor número de visitantes patrios de todos los destinos analizados.

Las previsiones para la segunda quincena de agosto están en la misma línea: las reservas confirmadas oscilan ya entre el 80 y 90%, con ligeros crecimientos respecto a las reservas de 2024. Con el funcionamiento del puente de agosto, favorable en su posición en el calendario, muy posiblemente se cerrará el mes de agosto con los mismos buenos datos que la primera quincena.