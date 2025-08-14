TURISMO

La ocupación hotelera para el puente de agosto alcanza el 88% en la Comunitat

La provincia de València lidera superando el 84%de ocupación, mientras que Alicante y Castellón acumulan un 80% de reservas. Las mejores cifras las presentan Gandía, Calpe y Benidorm

Valencia |

Un grupo de turistas camina con sus maletas por el centro de València.
Un grupo de turistas camina con sus maletas por el centro de València. | EFE/Ana Escobar

La ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana para este puente de agosto roza ya el 88%, según los datos de reservas confirmadas de HOSBEC. Por provincias, València lidera superando el 84% de ocupación, mientras que Alicante y Castellón acumulan un 80% de reservas.

Las mejores cifras las presentan Gandía, Calpe y Benidorm, que superan ampliamente el 90% de ocupación. Aunque los destinos vacacionales de playa son los más buscados, el turismo de interior y urbano cada vez cobra más fuerza. Fede Fuster, presidente de HOSBEC, destaca también la evolución positiva de la ciudad de València, que llevaba sin igualar los datos de años anteriores tras la DANA y ha alcanzado ya el 86% de ocupación. Fuster habla de “un turismo muy heterogéneo”.

El presidente de la patronal turística apunta que el periodo vacacional, la amplia oferta y la fidelidad del visitante tanto nacional como internacional son las claves de estas cifras. Cifras que podrían superarse y rozar el 100% con las reservas de última hora.

