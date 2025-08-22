Obras de Giorgeta y Pérez Galdós: Los vecinos, satisfechos pese a la "lentitud"

La remodelación de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta es la gran obra del verano 2025 en València por la importancia de ambas vías. Si bien desde el Ayuntamiento aseguran que los trabajos están cumpliendo con los plazos inicialmente previstos, vecinos de la zona consideran que avanzan con "lentitud".

María José del Amor, vecina de la zona y miembro del Colectivo Fuera Túnel, señala que las obras se encuentran trabajando en el subsuelo de las avenidas, centrándose en las tuberías y el alcantarillado y, por ello, cree que las actuaciones "van un poco lentas y da la impresión de que no avanzan". A pesar de ello, afirma que los vecinos entienden que se deben desarrollar "correctamente" para después, proceder a la reconstrucción de las aceras.

Así, hacen una valoración positiva de la remodelación ya que ha conseguido reducir el tráfico y, con ello, la contaminación de la zona.

Eliminación del túnel

A propósito de estas obras, el Colectivo Fuera Túnela junto a asociaciones vecinales, solicitó al gobierno municipal eliminar el túnel que atraviesa Pérez Galdós en busca de reducir el tráfico y la contaminación. Aunque afirman que hay un compromiso verbaldesde el Ayuntamiento para solucionar el problema, los vecinos dudan que esto vaya a ocurrir.