El nuevo presidente de la Audiencia de València, sobre la DANA: "Hay que dejar actuar a los juzgados"

La Audiencia Provincial de València tiene nuevo presidente. Se trata del magistrado José Manuel Ortega, que ha tomado posesión del cargo este veintiséis de septiembre en un acto oficial celebrado en la Ciutat de la Justícia de València presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza. En dicho acto, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de València se ha referido a la DANA.

José Manuel Ortega insta a la Justicia a dar respuesta a las víctimas de la DANA de València en tiempo y en forma. "Debemos trabajar desde todas las instituciones, cada una en su parcela, para que los miles y miles de afectados sientan atendidas sus necesidades", ha destacado el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de València en el citado acto oficial celebrado en la capital valenciana.

Además, el magistrado pide a las administraciones que eviten interferir en el procedimiento judicial. "Es indispensable dejar actuar a los juzgados competentes para depurar las responsabilidades. La crítica a la actuación judicial es legítima pero, cuando la crítica pretende crear climas de acoso a los jueces por el simple desempeño de su función, excede de los anchos límites de lo admisible", ha defendido José Manuel Ortega.