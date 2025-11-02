Una nueva protesta exige la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana un día antes de su comparecencia

Familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y damnificados se han concentrado esta tarde a las puertas del Palau de la Generalitat, en Valencia, a la espera de conocer noticias sobre el futuro político del presidente, Carlos Mazón, y volver a exigir su dimisión, "que llega más de 365 días tarde".

Así lo ha aseverado la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29 de octubre, Rosa Álvarez, quien ha considerado que la posible salida de Mazón "llega más de 365 días tarde y, aun así, hoy lo está alargando".

"Parece ser que está en Alicante, no se sabe, con videollamada, con Feijóo, pero está negociando. No sé qué hay que negociar. Después de tantísimos días, después del funeral y del 29 de octubre del 2024, que es cuando tenía que haber dimitido, al día siguiente", ha agregado. La portavoz ha señalado que viven un futuro relevo de Mazón con "algo de alegría, porque no puede ser de otra manera", pero remarca que "esto es una primera fase, una primera batalla dentro de una guerra".

"Lo que buscamos ha continuado es que se ponga a disposición judicial y que acabe en prisión, como no puede ser de otra manera, y exigimos también toda la dimisión del Consell. Son todos, en mayor o menor medida, responsables".

"También son responsables las personas que le han dado soporte todos estos meses, tanto de su partido como del partido que le ha estado sosteniendo", ha dicho en referencia al PP y a Vox.

Preguntada sobre los nombres que se están barajando como posibles sucesores, la presidenta del colectivo de víctimas dice que "ahí no van a entrar": "Nosotros no nos dedicamos a la política, cada uno tendrá sus preferencias o no tendrá ninguna. Solamente hay que decir que una de las personas fue testigo a testificar y mintió", ha zanjado.

Los asistentes llevan camisetas con mensajes como '20:11 ni oblit ni perdó' y corean lemas como "Mazón dimissió", "Partido criminal, Partido Popular" y "Queremos justicia para nuestros muertos".