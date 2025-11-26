Una nueva manifestación en València reclamará a Mazón que entregue su acta de diputado

El próximo sábado más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales junto con las asociaciones de víctimas, los comités locales de emergencia y reconstrucción y l´Acord Social Valencià han convocado una nueva manifestación para reclamarle al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, que entregue su acta de diputado y acuda al juzgado de Catarroja.

Con esta nueva convocatoria quieren también poner en el centro la necesidad de cambiar las políticas actuales para salvar la vida ante futuras catástrofes. Piden ir más allá de la dimisión de Mazón puesto que según Salva Pérez, coportavoz de la organización la imposición de Juanfran Pérez Llorca como president supondrá la continuidad en la gestión de la Generalitat.

Afirma que de esta forma mantienen la participación ciudadana callada y alejada sin poder opinar sobre lo que está pasando en nuestro territorio.

Falta de responsabilidad

En cuantos a las últimas informaciones sobre donde estuvo Carlos Mazón en la tarde de la DANA las entidades convocantes de la manifestación del próximo sábado consideran que se demuestra que al frente de la Generalitat hay a políticos que no son responsables de sus cargos y que no están a la altura. Según Beatriu Cardona, coportavoz, se está demostrando que Mazón ha mentido descaradamente. Afirma que en el último año el Consell sólo se ha dedicado a la reconstrucción política del president.