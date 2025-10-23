El Nou Mestalla tendrá una pantalla circular alrededor del estadio

MaxAmaze, partner de experiencias para organizaciones deportivas visionarias, se une al Nou Mestalla como Founding Partner, la categoría más destacada a nivel de alianzas vinculadas exclusivamente al nuevo estadio.

Juntos, MaxAmaze y el Valencia CF convertirán el Nou Mestalla en un ecosistema vivo e inmersivo, capaz de ofrecer una atmósfera única que llevará el factor ambiental de nuestra futura casa al siguiente nivel.

Como Founding Partner, MaxAmaze desempeñará un papel clave desde el inicio del proyecto integrando soluciones tecnológicas interactivas que conectarán de forma fluida la luz, el sonido y las pantallas LED dinámicas. Desde la apertura del Nou Mestalla, prevista para el verano de 2027, esta colaboración proporcionará una experiencia audiovisual definitiva que nuestro aficionados y visitantes podrán disfrutar en cada partido y en cada evento.

Como parte de este acuerdo a largo plazo, MaxAmaze diseñará e implementará una infraestructura tecnológica totalmente integrada que incluirá:

• 300 proyectores LED que cumplirán con los estándares más exigentes de LALIGA, UEFA y FIFA.

• Más de 500 m² de paneles LED perimetrales de 360° (pantalla circular tipo ‘ribbon’) rodeando el terreno de juego a la altura del primer y segundo anillo, ofreciendo contenido dinámico y nuevas oportunidades comerciales.

• Dos pantallas de vídeo LED gigantes detrás de las porterías Norte y Sur.

• Pantallas de vídeo LED exteriores para la Fan Zone.

• Sistema de audio inmersivo con 200 altavoces en configuración line-array, amplificando el latido del club.

• Más de 600 pantallas HD en las zonas de hospitalidad y lounges.

Esta decidida apuesta por la tecnología, además, será gestionada mediante un sistema de control centralizado diseñado específicamente para el Nou Mestalla, garantizando que cada partido y evento sea un espectáculo audiovisual desde el primer instante.

Klaas De Coster, CEO de MaxAmaze:

«Nos apasiona crear la mejor experiencia posible en los estadios, dondequiera que trabajemos en el mundo. Pero el reto que afrontamos junto al Valencia CF es realmente especial. Los aficionados llevan más de un siglo acudiendo a Mestalla, y el estadio tiene una profunda conexión histórica con sus seguidores y con la ciudad. Nuestro cometido es utilizar nuestro conocimiento, experiencia y sensibilidad para asegurarnos de que el Nou Mestalla capture la auténtica esencia de Valencia, llevando al mismo tiempo la experiencia del aficionado al siguiente nivel».

Javier Solís, director general del Valencia CF:

“El Nou Mestalla va a permitirnos la posibilidad de dar un salto a todos los niveles y la tecnología va a jugar un rol muy importante. MaxAmaze ha estudiado a fondo el proyecto, están encantados con el potencial de nuestro futuro estadio y nos han hecho una propuesta personalizada que está alineada con nuestra visión de convertir el Nou Mestalla en un estadio referente en Europa y que hará de cada partido y cada evento una experiencia emocionante e inmersiva para nuestros aficionados”.

Durante más de dos décadas, MaxAmaze ha transformado recintos deportivos de todo el mundo en escenarios inolvidables de emoción y experiencia. Combinando iluminación deportiva, efectos de espectáculo, sonido y plataformas visuales dinámicas como videowalls y paneles LED, la empresa crea una experiencia en directo unificada en la que los aficionados no solo ven el partido: lo sienten, lo viven y se lo llevan consigo.