25N CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

'Ninguna silla vacía': Homenaje a las víctimas de la violencia machista en València

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha presidido el acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha destacado los 38 feminicidios y tres menores asesinados este año y ha anunciado la futura ley de violencia vicaria

Nuria Ortiz

València |

Acto 'Ninguna silla vacía' con motivo del 25N en la Delegación del Gobierno en València
Acto 'Ninguna silla vacía' con motivo del 25N en la Delegación del Gobierno en València | Ana Escobar - Agencia EFE

En la Delegación del Gobierno en València, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha presidido el acto institucional 'Ninguna silla vacía', celebrado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bernabé ha leído el manifiesto y se han guardado unos minutos de silencio en homenaje a las víctimas de la violencia machista.

Bernabé ha subrayado que es imprescindible señalar aquellos comportamientos que, desde las propias instituciones, dificultan una lucha que debe ser efectiva y que necesita la colaboración de todos los poderes públicos. Ha recordado que 38 mujeres y tres menores han sido asesinados este año por violencia machista, y ha destacado que el Gobierno de España llevará al Congreso una ley específica de violencia vicaria, para tipificarla como delito autónomo.

La delegada ha insistido en que no se puede ser justo con las víctimas si no se señala a aquellos que se oponen al Pacto de Estado contra la violencia de género. "Para combatir una violencia, hay que nombrarla", ha dicho

