Nafti: "Mi mayor reto es volver de Burgos con los tres puntos"

Tras la última derrota ante el Cartagena viaja el Levante UD a tierras burgalesas para enfrentarse en El Plantio el domingo a las 14:00, al único equipo profesional de Europa que no ha recibido en contra. Los granotas necesitan sumar para ahuyentar las dudas de este arranque liguero.

El rival, el Burgos

"Sabemos en qué campo vamos a jugar el fin de semana. Ha dado continuidad a lo que ha hecho el año pasado y que vive de su fortaleza defensiva. Tiene que ser la base para empezar a trabajar. Es un motivo extra para ganar fuera. Será un partido muy intenso. Nosotros tenemos que dar un salto de calidad. El Burgos manda sin balón y les tendremos que exigir".

La última derrota

"No me preocupa. El partido del otro día lo juegas diez veces y no ganamos nueve. Nos ha faltado tener una marcha más, pero es un partido que no podemos perder. El equipo está bien, al día siguiente de perder ya estaban en un estado óptimo. Veo a los chicos entrenar y me indican que vamos por el camino de la verdad".

Pepelu e Iborra al centro

"Tener esa variedad no puede ser un problema. Sería muy hipócrita por mi parte. Es nuestro trabajo para que se encajen las piezas, pero nuestra prioridad es encontrar fluidez y continuidad".

La enfermería granota

"Quitando el contratiempo de Mustafi y de Saracchi, el plan específico que llevamos con los jugadores va por buen camino. Todos están en un estado de forma óptima, el que teníamos previsto hace un mes. A Campaña le queda una semana más. Musonda necesitaba esos minutos a nivel mental y ahora tiene que encadenar minutos de alta intensidad. Está feliz".

Wesley Moraes

"Por naturaleza es un chico feliz. Le gustaría generar más y no tiene situaciones. Llegará el momento. No me meto en las ocasiones falladas. Hacer gol en el fútbol es muy complicado".

La suplencia de Álex Muñoz

"Solo juegan once. A lo largo de la temporada me preguntaréis sobre los que no juegan. Hay una competencia sana y todos tendrán su oportunidad. No soy partidario de dejar de lado a nadie, trabajan muy bien. Hay talento. Es la ley de la competencia".

El estado de De Frutos

"Molestias va a tener siempre. Que le impidan rendir al cien por cien... No. Nosotros no podemos priorizar rendimientos a corto plazo por perder futbolistas a largo plazo. Mi objetivo es que esté al cien por cien. Está para jugar noventa minutos. A nivel físico está para tener más minutos e irá a más".