TEMPORAL

Los municipios de la zona DANA van recuperando su normalidad tras las últimas lluvias

Un talud se ha desprendido en el barranco del Poyo en la localidad de Picanya (Valencia), durante el episodio de fuertes lluvias.

Amparo Sánchez

València |

Técnicos revisan el barranco del Poyo tras el derrumbe de un muro de contención en la localidad de Picanya, este martes.
Técnicos revisan el barranco del Poyo tras el derrumbe de un muro de contención en la localidad de Picanya, este martes. | EFE/Kai Försterling

Los municipios de la zona DANA también van recuperando su normalidad tras las últimas lluvias que han provocado afección en algunos túneles y caminos. En Picanya las fuertes lluvias ha provocado el desprendimiento de un talud en el barranco en una zona en la que se estaban realizando trabajos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En Catarroja los equipos municipales están revisando el alcantarillado y han revisado el estado de los colegios para comprobar que se mantienen en buen estado. Lorena Silvent es su alcaldesa.

El alcalde de Paiporta Vicent Císcar ha asegurado que gracias a este temporal han podido comprobar el funcionamiento del sistema de alcantarillado que ha respondido con normalidad y ha dado una respuesta positiva, gracias al trabajo continuado de limpieza y mantenimiento durante los últimos meses.

La pasada noche el barranco de la saleta no registraba ninguna incidencia. El alcalde de Aldaia Guillermo Luján ha vuelto a reclamar las obras necesarias para canalizarlo. En Alfafar ha habido alguna incidencia en el parque comercial y en alguno de los colectores aunque según el alcalde José Ramón Adsuara se ha podido solucionar evitando un problema mayor en el alcantarillado.

