Los municipios de l´Horta Sud ven con temor la evolución del temporal en la provincia de Valencia

La pasada noche ha transcurrido con normalidad y sin incidencias graves en los municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana de hace once meses. Las lluvias han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia o la subida puntual del barranco del Poyo.

En Aldaia se registraban 57 l/m2 en tan solo 35 minutos. Una fuerte tromba de agua, en poco tiempo, que provocaba que bajara mucho caudal por el barranco y se rompiera algún dique. Esta situación ponía a prueba las nuevas barreras que la pasada semana instalaba el consistorio según ha destacado el alcalde Guillermo Luján.

Los municipios también están pendientes del caudal del barranco del Poyo que apenas ha acumulado medio metro de profundidad y por el momento no está provocando incidencias tal y como ha apuntado el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar.

Reuniones de coordinación

Para coordinar la emergencia durante la mañana se han reunido los Centros de Coordinación Operativa Local (CECOPAL). Uno de ellos ha sido el de Alfafar donde la noche ha sido tranquila. Su alcalde José Ramón Adsuara ha agradecido el cierre del parque comercial puesto que ha permitido un mayor control de la movilidad en el municipio.

A pesar del cierre en el parque comercial IKEA permite el aparcamiento en la planta superior de su parquing. También normalidad en Catarroja donde tal y como ha explicado su alcaldesa Lorena Silvent están haciendo seguimiento a las personas que viven en plantas bajas y están de guardia todas las brigadas municipales ante la posibilidad de que pueda producirse alguna incidencia.

Preocupación entre los vecinos

Los vecinos de la zona cero de la DANA son sin duda los que con más angustia están viviendo este temporal de intensas lluvias. Muchos aseguran a Onda Cero que no han podido dormir en toda la noche porque han rememorado la trágica tarde del 29 de octubre, hace justo hoy 11 meses, cuando las lluvias arrasaron la provincia de Valencia, en especial L´Horta Sud.

Un temor, que comenzó este domingo cuando, tras decretarse la alerta roja para este lunes, sobre las tres y media de la tarde, sonó en los móviles el ES- Alert, donde, ahora sí, se avisaba a la población del riesgo de inundación y se pedía buscar zonas altas o subirse a pisos superiores.

Los que también temen lo peor son los comercios de la zona cero, que hoy prácticamente han cerrado todos, y las personas que viven en los bajos.