Mujeres migrantes afectadas por la DANA del 29 de octubre: "Nuestras voces deben ser escuchadas"

La reconstrucción tras la DANA del 29 de octubre no está llegando a todos los afectados con la misma velocidad. Lo reflejan testimonios como el de Selena García, panameña afincada en València desde hace 20 años. Las inundaciones arrasaron su casa, pero no ha recibido ninguna ayuda de vivienda porque estaba de alquiler: "Están pensadas para propietarios, pero todo lo que había dentro era mío".

Su historia es una de las que se han podido escuchar este jueves en el V Foro de Participación Política de Mujeres Inmigrantes: Justicia Climática, Migración y Género. El encuentro, organizado por la Asociación Por Ti Mujer, financiado por Oxfam Intermón, con el apoyo de la UGT PV y La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, busca fortalecer la participación política de las mujeres inmigrantes a través de la reflexión y la acción colectiva para la justicia climática.

"No ha servido para nada el empadronamiento", ha insistido Selena, quien tiene a su cargo un hijo menor de edad. Además, su proyecto profesional, al ser autónoma, quedó paralizado.

Por su parte, Lucy Polo, presidenta de Por ti Mujer, ha destacado que es necesaria "una mirada interseccional que reconozca las desigualdades de origen de raza, de clase, de identidad y situación administrativa".

Las mujeres migrantes inciden en que se encuentran "en la primera línea de los daños", pero "en la última de las respuestas".

El V Foro de Participación Política de Mujeres Inmigrantes se presenta como una plataforma colectiva para repensar la gobernanza climática desde una mirada interseccional y feminista. La jornada concluirá con la construcción colectiva de conclusiones y compromisos, buscando promover el liderazgo de las mujeres migrantes hacia sociedades más justas, resilientes e inclusivas.