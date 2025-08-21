Las muertes por calor en la Comunitat Valenciana ascienden ya a 309 en lo que va de verano

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana desde el pasado 1 de junio ascienden ya a 309, de las que 155 se produjeron en julio y 122 en lo que llevamos de este mes de agosto.

Del 1 de junio al 20 de agosto de 2025, el MoMo, sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado en toda España 3.202 fallecimientos atribuibles a temperaturas, 309 de ellos en la Comunitat Valenciana.

Por provincias, Alicante sigue siendo la que registra cifras más altas de fallecimientos, con 205, seguida de Castellón (72) y Valencia (32).

Del total de fallecidos en la Comunitat Valenciana desde el 1 de junio, 166 son hombres y 143 mujeres, según los datos del MoMo.

La mayoría de fallecimientos se produjo durante la semana 27 del año (entre el 30 de junio y el 6 de julio), con 60 fallecimientos por altas temperaturas, seguida de la semana 33 (del 11 al 16 de agosto) y lo que llevamos de 34 (del 18 al 24 de agosto), con 59 muertes en cada una de ellas.

En la semana 28 (del 7 al 13 de julio) murieron 52 personas por esa causa; en la semana 30 (del 21 al 27 de julio) fallecieron 35 personas, y en la semana 26 (del 23 al 29 de junio) perdieron la vida 22 personas debido a la temperatura.

Desde el lunes 11, en el que se inició en la Comunitat una ola de calor que ha llevado a registrar temperaturas extremas, se han producido 118 muertes (74 en la provincia de Alicante, 32 en la de Castellón y 11 en la provincia de Valencia).

Los días con más fallecidos por calor durante este verano han sido el 19 de agosto, con 21 muertes atribuibles a la temperatura; los días 18 y 20 agosto, con 19 muertes cada día, y el 17 de agosto, con 16 fallecimientos.

Más fallecimientos con respecto a 2024

La cifra de fallecimientos atribuibles a las temperaturas durante el mismo periodo de 2024 (del 1 de junio al 20 de agosto) fueron 256 en la Comunitat Valenciana, 132 de ellos correspondientes a mujeres y 124 a hombres.

Por provincias, Alicante registró en ese período del año pasado 208 muertes por este motivo, Castellón 34 y Valencia 14, según los datos del MoMo.