‘MovimEMT’: el nuevo sistema que permite viajes ilimitados en la EMT por 21 euros al mes

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) pondrá en marcha el próximo 1 de octubre una nueva modalidad de pago pionera en España en el sector del autobús urbano. El nuevo sistema, bautizado como ‘MovimEMT’ permitirá pagar con tarjeta bancaria y viajar de manera ilimitada por 21 euros al mes en toda la red de la compañía.

A partir de ese día, los usuarios podrán acceder al autobús simplemente validando una tarjeta bancaria registrada, sin preocuparse por recargar saldo ni pensar en qué tipo de abono le conviene activar. El presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha explicado que mediante este sistema, a partir de 41 viajes, el resto de las validaciones dentro del mismo mes serán gratuitas, de manera que nadie gastará más de 21 euros mensuales:

Según el edil, este nuevo modelo de pago garantiza, además, que cada cliente pague siempre el mejor precio posible. En este sentido, el sistema calcula de manera automática al final de cada jornada todos los viajes realizados y aplica la tarifa más ventajosa:

Otra de las novedades del sistema es que pueden emitirse tarjetas de transporte asociadas a la cuenta principal. De este modo, una madre o un padre puede asignar a sus hijos tarjetas asociadas, que les permitan moverse sin necesidad de recargar, y controlar desde el espacio web de la EMT todos los viajes y cobros diarios.

Estas tarjetas se graban con un identificador seguro —un ‘token’— y facilitan que una persona pueda gestionar los viajes de su familia, o de cualquier grupo de personas, sin necesidad de recargas previas. Se pueden solicitar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de EMT acudiendo con el DNI de la persona que va a usar la tarjeta, ya que se trata de tarjetas personalizadas, y tienen un coste de 5 euros.

Jesús Carbonell ha afirmado que la compañía da un paso más en la modernización del transporte público con la puesta en marcha de este innovador sistema. Para empezar a usarlo bastará con acceder al nuevo espacio personal de la web de EMT València y dar de alta una tarjeta bancaria, que puede ser física o virtualizada en el móvil o el reloj. Una vez completado estos pasos, ya se podrá usar la tarjeta para validar a bordo con la nueva tarifa.