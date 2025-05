Mompó mantendrá lo que dijo en 'Salvados' ante la jueza de la DANA: "Lo que viví es lo que viví"

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asegurado este martes que mantendrá ante la jueza de la DANA lo que dijo en el programa 'Salvados' de La Sexta, después de que la magistrada haya pedido a la cadena una copia íntegra de la entrevista que se emitió el pasado 8 de diciembre.

Así lo ha afirmado Mompó a preguntas de los medios antes del pleno de la corporación provincial.

"Dije lo que dije y mantendré lo que dije, porque no hace falta, o a mí por lo menos, ir ante el juez para decir la verdad", ha destacado, al tiempo que ha subrayado que lo que quiere es "colaborar".

Mompó ha recordado que la grabación de la entrevista duró "unas dos horas" de las que se emitieron "unos 20 o 30 minutos": "Es evidente, y no quiero ofender a nadie, que es una entrevista manipulada, porque hay que recortarla, y no sabría deciros si el orden fue el que después vimos en televisión. A mí me gustaría ver la entrevista entera".

"En el corte emitido en 'Salvados' yo mismo muestro dudas de que sé que he hablado con él (en referencia a Mazón) y dejo entrever que no sabía si antes o después de enviar el mensaje", ha aseverado.

Sin embargo, el presidente de la corporación provincial ha insistido en que tiene "momentos muy claros". "Sé perfectamente que hasta las siete de la tarde no se habló de enviar el ES-Alert. Hasta esa hora no nos dijo el presidente de la CHJ que había posibilidad de que Forata colapsara. Me acuerdo perfectamente de que no pudimos hablar, o sea, no pudo retrasar el famoso mensaje", ha explicado.

Preguntado por si cree que el requerimiento de la jueza pueda suponer alguna consecuencia para él, ha comentado que no tiene "ninguna competencia en el Cecopi".

Finalmente, Mompó cree que "lo que queremos todos es que acabe cuanto antes" el procedimiento para "centrarnos en lo que realmente es importante, la reconstrucción".