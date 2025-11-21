El Ministerio de Cultura adjudica la restauración de la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas

El Ministerio de Cultura destinará 258.000 euros para devolver todo su esplendor a la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas de València, que es la sede del Museo Nacional de Cerámica González Martí y uno de los monumentos más fotografiados de la ciudad. Según ha sabido Onda Cero, el ministerio ha adjudicado el contrato para ejecutar estos trabajos de restauración, que tendrán un plazo de ejecución previsto de 6 meses, a la empresa Estudio Método de la Restauración SL.

La portada del palacio, de estilo barroco rococó, lleva mucho tiempo cubierta con una lona para evitar que la degradación siga aumentando. El conjunto data de mediados del siglo XVIII y está confeccionado con alabastro, un material soluble al agua, lo que ha provocado que la lluvia haya erosionado toda su superficie con el paso del tiempo.

La intervención permitirá reparar ese desgaste, además de eliminar la suciedad acumulada en la portada a causa de la contaminación, que ha provocado un oscurecimiento generalizado del conjunto. El contrato contempla también limpiar las ralladuras y pintadas localizadas en las zonas más accesibles al público, así como restaurar la puerta de madera y la cancela de acceso al museo.

Hace varios meses el accidente de un camión causó una hendidura en el zócalo de la portada y a raíz de este incidente el Ministerio de Cultura colocó bolardos frente a la fachada del monumento para tratar de evitar que vuelvan a ocurrir sucesos similares.

Ampliación pendiente

El Palacio del Marqués de Dos Aguas de València cumplió el año pasado 70 años como sede del Museo Nacional de Cerámica, cuyo proyecto de ampliación sigue bloqueado desde hace décadas. Un proyecto que se anunció a finales del siglo pasado y del que nada se ha sabido en los últimos tiempos.

En 2009 el Ayuntamiento de València y el Ministerio de Cultura anunciaron un acuerdo para desatascar la ampliación después de que el consistorio se comprometiera a aprobar -como así hizo- una modificación puntual del Plan Especial de Ciutat Vella. Ese cambio era necesario para poder acometer la actuación, al estar el edificio protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).

Pasaron los años sin que nada se moviera y en 2017 el entonces delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, anunció una licitación de la redacción del proyecto de ampliación que el Ministerio de Cultura nunca ha llegado a realizar.

El bloqueo de la ampliación impide que el museo pueda sacar de sus almacenes y exponer al público miles de piezas. Y es que actualmente sólo exhibe alrededor de un 10% de todos sus fondos.