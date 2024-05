Miñambres: "No he hablado con Morales ni con su agente"

Felipe Miñambres ha analizado el próximo partido ante el Eldense de este sábado a las 21:00 del que trata de creer que todavía es posible: "Intento soñar, me imagino cosas. Tengo una ilusión que a medida que avanza se desvanece, pero cada lunes o martes lo veo posible. Siempre me ha gustado más soñar que rendirme".

El técnico del Levante UD insiste en la obligación de ir a por el triunfo ya que "en el fútbol pasan muchas cosas extrañas" pero no quiere rendirse porque lo que tienen que "hacer es ganar nuestro partido y los tres que quedan". Un choque en el que podrá contar con "Óscar Clemente y Algobia. Quitando Iván, están todos disponibles".

Al margen del duelo que disputará en Elda para apurar sus opciones de ascenso, también ha sido preguntado por la situación de José Luis Morales de quien afirma que "no he hablado con Morales ni con su agente".

"Habrá gente que estará a favor y en contra si en algún momento vuelve. Si vuelve nos matarán por ello. Y si no, otro sector también. Lo que no podemos es aceptar una cosa que no es verdad. A partir de ahí es normal, las redes sociales hablan. Estuvo muchos años en el Levante. Sin mi consentimiento no se puede aprobar ninguna operación".

Para finalizar, ha tenido una pequeña reyerta por un tema relacionado al Comandante: "No hablo nunca de cifras, la gente de prensa me cuenta las cosas que salen. Es mentira. La persona que lo escribió ha mentido. No sé el sentido de la mentira. Morales tiene una edad y cuando toma decisiones tiene consecuencias".