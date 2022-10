Corona ofrecerá su primera rueda de prensa desde su llegada

Miguel Ángel Corona llegó al Valencia en enero de 2020. Lo hizo como jefe de "scouting" acompañado de César Sánchez que se convirtió en el Director Deportivo. El ex guardameta valencianista duró poco en el cargo y ese mismo verano dimitió tras la destitución de Albert Celades. Corona pasó entonces a ejercer el cargo de secretario técnico. Nunca fue presentado ni ha ofrecido una rueda de prensa en los dos años que lleva cumpliendo esa función.

De su mano se han completado 5 mercados y jamás ha dado ninguna explicación. Ni de los fichajes ni tampoco de los traspasos. Con él se fueron futbolistas como Parejo, Coquelin, Rodrigo, Ferran, Kangin, Soler... Y aunque en muchas de ellas no tuvo nada que ver, ni una explicación. También han llegado tres entrenadores (Javi Gracia, Bordalás y Gattuso) Tampoco ninguna respuesta. Hasta hoy.

Dijo recientemente Gattuso al ser preguntado por las renovaciones que "no puedo estar hablando de lo mismo, de renovaciones, de fútbol, no soy el director deportivo. El club sabe lo que pienso. No puedo hablar de renovación, renovación... Es difícil. Me gusta trabajar en el campo, no soy director deportivo. Ya hay uno. Es difícil hablar de las renovaciones, si no tengo que cambiar de trabajo". Dicho y hecho.

A partir de hoy será Miguel Ángel Corona quien ejerza esa función y hable abiertamente de todo lo relacionado con el mercado, entre otras cosas de dos de las renovaciones que todavía falta, las de Diakhaby y Toni Lato. Y de lo que pretenda o no el Valencia en este próximo mercado de invierno. Ha llegado el turno de Corona.

Será a partir de las 13:00 en la sala de prensa de Mestalla junto al Director Corporativo Javier Solís cuando conozcamos la voz que tiene el Secretario Técnico del Valencia.