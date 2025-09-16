La mesa de la comisión de investigación de la dana de Les Corts se reunirá este jueves para fijar el calendario de comparecencias

La mesa de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre se reunirá este jueves para fijar el calendario de comparecencias de este órgano para el actual período de sesiones.

En la primera Junta de Síndics tras el verano, en la que se aprobó el calendario parlamentario del nuevo período de sesiones (de septiembre a diciembre), el PSPV y Compromís reclamaron la reactivación de esta comisión, al no haberse incluido en el calendario ninguna reunión de este órgano.

Los socialistas fueron más allá, y remitieron un escrito a la presidenta de la Cámara, Llanos Massó (Vox), en la que le solicitaban la convocatoria "urgente" de la mesa de la comisión para que pueda reanudar los trabajos.

La comisión de investigación de Les Corts fue la primera de todas las instituciones en aprobarse -a finales de noviembre-, si bien desde entonces solo se ha reunido cuatro veces: para constituirse, para aprobar el plan de trabajo, para establecer su calendario de reuniones y para celebrar las primeras comparecencias.

Ahora, la mesa se reunirá el jueves para establecer el calendario de comparecencias de esta comisión, cuyo plan de trabajo prevé citar a cerca de un centenar de personas, entre ellas, representantes de las víctimas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón.