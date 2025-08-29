El mercado inmobiliario en València, cerca de las cifras del "boom" previo a la crisis

La actividad del mercado inmobiliario valenciano se ha consolidado en niveles cercanos a los registrados durante el "boom inmobiliario". De hecho, durante el segundo trimestre de 2025, la demanda ha sido especialmente "dinámica" a pesar del crecimiento de los precios.

Esta es una de las principales conclusiones del Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del segundo trimestre de 2025, elaborado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de València.

La presentación ha contado con la participación de Vicente Díez, vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia; Luis Fabra, director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y Lluis Planells, vocal de la Junta de Gobierno de APIVA.

El documento recoge que el número de compraventas en la provincia de Valencia ha sido de 9.778, acumulando el segundo trimestre consecutivo de leves descensos, con un ajuste trimestral del -3,2%, pero con un ascenso del 10,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante los últimos doce meses se han registrado 40.477 compraventas en la provincia de Valencia con un incremento interanual del 16% alcanzando máximos históricos de la serie desde 2008.

En la ciudad de Valencia, se han registrado 2.329 compraventas con un descenso trimestral del -11% pero con una mejora del 13,7% interanual, completando las 10.195 compraventas en el acumulado de los últimos doce meses, lo que supone un crecimiento interanual del 14,2%.

Las transacciones inmobiliarias de la provincia suponen el 37,1% del total de la Comunidad Valenciana, y las de Valencia el 9,4%, representando las de la capital el 25,2% del total provincial.

La distribución de compraventas de vivienda en la Comunidad Valenciana ha intensificado el tradicional liderazgo de vivienda usada, el 84,58%, reduciéndose el peso de la vivienda nueva, 15,42%.

La demanda extranjera ha seguido empujando favorablemente, consolidando un elevado número de compras, tanto en términos absolutos como porcentuales. En la provincia de Valencia el peso de las compras por ciudadanos de otros países ha sido del 13,6% mientras que en toda la Comunidad fue del 28,1%.

En cuanto a los precios, estos siguen en ascenso. El importe medio del metro cuadrado en la provincia de Valencia ha sido de 1.554 euros, un precio similar al del tercer trimestre de 2010, con un incremento trimestral del 2,3% y un 11,4% interanual. En Valencia municipio, el precio medio ha sido de 2.514 euros el metro cuadrado, habiendo alcanzado un nuevo máximo histórico, con un incremento trimestral del 3,5%, acumulando un aumento interanual del 15%.

En el ámbito hipotecario, junto al respaldo de la favorable evolución de la concesión de crédito, debe destacarse el importante impacto derivado del descenso de los tipos de interés, que está favoreciendo las condiciones financieras de los demandantes de crédito hipotecario y, con ello, la propia dinámica del mercado inmobiliario. Durante el segundo trimestre del año el número de hipotecas sobre vivienda en la provincia se ha ajustado a 24.527, con un incremento interanual del 18,8%.

Sobre el alquiler, el informe del segundo trimestre destaca que la oferta de este tipo de vivienda alcanza las 2.822 viviendas en Valencia ciudad, mientras que en la provincia son 4.651. Los precios del alquiler también siguen incrementándose registrando niveles máximos de la serie histórica mes tras mes. En junio el precio medio en la provincia fue de 13,4 euros el metro cuadrado y en Valencia capital, de 15,5 euros.