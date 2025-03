Mazón recibe por primera vez en el Palau de la Generalitat a familiares de varias víctimas de la DANA

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha recibido este jueves a varios familiares de víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y provocó 228 fallecidos. Es la primera vez que el jefe del Consell recibe a afectados por las inundaciones, cuando están a punto de cumplirse cinco meses de la catástrofe.

A la salida de la reunión, dos de los afectados han asegurado que el jefe del Consell se ha comprometido a recibir próximamente a "todas las personas" que han perdido a sus familiares en la tragedia.

El encuentro, que no estaba anunciado ni agendado, ha durado en torno a una hora, y ha sido el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, quien ha salido a la calle, donde estaban concentrados, para invitarles a entrar en el Palau de la Generalitat.

Juan José Monrabal, que perdió a su madre, de 84 años y vecina de Catarroja, ha señalado que el president les ha pedido "perdón": "Le he visto afectado. No me siento reconfortado, pero más vale tarde que nunca", ha afirmado tras ser preguntado por cómo valora que no les haya recibido hasta ahora.

Este familiar también ha relatado que le ha pedido que se acometa una "limpieza urgente" de los barrancos "para que no vuelva a ocurrir": "Que se limpie toda la cuenca del barranco del Poyo, desde Utiel a Catarroja".

"Hemos expresado nuestra opinión y él nos ha dicho la suya", ha relatado Susana -viuda de una víctima de Catarroja-, quien ha afeado al 'president' que "no hubiera dado la cara hasta ahora". Asimismo, ha asegurado que les ha dado su "palabra" de que va a reunirse con todos los familiares.

"No pensábamos para nada ni que pudiéramos acercarnos a él. Yo lo que quería es que viera nuestro dolor", ha manifestado, al tiempo que ha dejado claro que ha sido una cita "improvisada" y que quiere que se diriman "todas las responsabilidades de quien toque y donde toque".

Fuentes de la Generalitat han señalado, tras la reunión, que el encuentro ha sido "cercano, humano y de escuchar y seguir ofreciendo ayuda".