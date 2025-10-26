Mazón habría acompañado a Vilaplana a un parking después de la comida en El Ventorro el día de la dana

A tres días del primer aniversario de la dana, un nuevo dato sobre el paradero del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visto la luz este domingo. El mandatario autonómico habría acompañado a la periodista Maribel Vilaplana, con quien mantuvo una comida de trabajo el pasado 29 de octubre de 2024, hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante El Ventorro, lugar donde ella tenía aparcado el coche, a las 18:45 horas, según informa 'La Sexta'.

Este dato, adelantado este domingo por el diario Levante, había sido omitido por el mandatario autonómico y la periodista hasta este momento. La periodista remitió el pasado 5 de septiembre una carta a los medios de comunicación en la que aseguró que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, pero no precisó que lo hiciera con el presidente de la Generalitat.

Según la agencia EFE, Vilaplana omitió el detalle al considerarlo inicialmente "intrascendente", pues el aparcamiento en cuestión está situado al lado de El Ventorro. Fuentes cercanas a la periodista confirman que "lo normal" es que Mazón y Vilaplana salieran juntos del restaurante y le acompañase al aparcamiento, ubicado "a unos 200 metros".

Por su parte, fuentes de la Generalitat confirman que Mazón salió de El Ventorro a las 18:45 horas junto a la periodista, la acompañó al aparcamiento, ubicado en la glorieta de la Paz, y de allí se fue solo al Palau de la Generalitat, andando por la calle La Paz.

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha citado a declarar a la periodista Maribel Vilaplana el próximo 3 de noviembre a las 9:30 horas.

Valencia no olvida

Un año después de lo acontecido, la provincia de Valencia sigue pidiendo justicia. Este sábado una multitudinaria manifestación en la que participaron decenas de miles de personas pidió la dimisión de Mazón una vez más por su gestión de la dana.

Este domingo, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha reprochado al mandatario autonómico la forma en la que actuó en la gestión de la crisis desatada por la dana. Según Sánchez, fue una actuación "negligente".

Por su parte, Mazón ha señalado que "lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia para tapar los escándalos de corrupción" que envuelven al Gobierno de Sánchez.