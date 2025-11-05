Mazón firmó durante su comida en El Ventorro el listado de deportistas de élite de 2024

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, firmó el pasado 29 de octubre de 2024 en el restaurante El Ventorro de València, donde comía con la periodista Maribel Vilaplana, el listado parcial de deportistas de élite de 2024, han informado a EFE fuentes de la Generalitat.

Esta información se ha dado a conocer después de que Vilaplana afirmara este lunes, en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, que durante la comida, el dueño de ese local entregó a Mazón un sobre con documentos que éste firmó y devolvió.

Este martes, la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià ya pidió a la jueza que averiguase qué documentos firmó Mazón en esa comida, y se preguntaba cuáles requerían de tal urgencia pues "de lo contrario jamás se le habrían trasladado a esas horas y en ese sitio".

Desde la Generalitat han explicado este miércoles que la Dirección General de Deporte pidió la firma urgente de la tercera Lista Parcial de Deportistas de Élite 2024, ya que en la publicación que se había producido ese mismo día el listado había salido incompleto por error.

Señalan que la firma era urgente porque el 31 de octubre de cada año, tal como tiene Educación regulado, finaliza el plazo en los institutos para que los alumnos y alumnas deportistas de élite soliciten la exención de Educación Física o la convalidación de la asignatura optativa.

La Generalitat asegura que era necesario que la lista completa saliera publicada de forma urgente para que los beneficiarios pudieran ejercer este derecho, y para ello era necesaria la firma de la resolución por parte del president.

Así, un ordenanza del Palau de la Generalitat llevó el documento al restaurante y Mazón lo firmó, tras lo cual la lista completa fue finalmente publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el mismo 29 de octubre por la tarde, en un DOGV bis.

En la primera publicación, realizada esa misma mañana, la lista salió incompleta por error, únicamente con el Listado de Alta Competición, quedando pendiente el Listado de Deportistas de Élite Promoción, que por edad son los principales beneficiarios de esta medida, han indicado las mismas fuentes.