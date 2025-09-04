POLÍTICA

Mazón exige a Albares que rectifique su postura sobre el valenciano o el PP llevará a Les Corts su reprobación

Exigencia que se produce tras las afirmaciones hechas por Albares durante una entrevista de Carlos Alsina en Onda Cero

ondacero.es

Valencia |

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su intervención en la sesión de control este jueves en Les Corts Valencianes.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su intervención en la sesión de control este jueves en Les Corts Valencianes. | EFE / Biel Aliño

Sigue la polémica sobre la lengua. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que si el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no rectifica su postura sobre la defensa de la oficialidad del valenciano ante Europa y pide disculpas públicas, el PP llevará a Les Corts su reprobación.

Así lo ha asegurado el president en referencia a las afirmaciones hechas por Albares durante una entrevista de Carlos Alsina en Onda Cero, en las que remarca que el Gobierno español solicitará el reconocimiento oficial en Europa como lenguas oficiales del catalán, el gallego y el euskera.

"Para mí no es tan importante cuando se habla de pinganillos, cuando se habla de traductores o cuando se habla de la presencia de una lengua aquí o allá", ha dicho y ha añadido: "Para mí eso no es tan importante como que el Gobierno de España no cumpla la Constitución" y "quiera ningunear la lengua propia que marca nuestro Estatut d'Autonomia solamente por contentar a los que dicen que somos una comunidad de segunda o que les pertenecemos o que nos llamamos País Valencià o que formamos parte de los Països Catalans", ha sentenciado.

