Mazón destaca "la colaboración absoluta con la justicia" y asegura que nunca ha cambiado de versión desde el día de la DANA

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dicho este viernes en Alicante, tras participar en el VII Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, que “la colaboración con la justicia es absoluta” tras ser preguntado por ese requerimiento realizado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que le pide saber quién ordenó enviar el SMS de alerta por la DANA durante la tarde del 29 de octubre.

También ha señalado que la información que se facilite al juzgado se elaborará "siguiendo los protocolos y el propio Plan Territorial de Emergencias, que se cumplió escrupulosamente en función de las terribles circunstancias y de la escasa información de la que se disponía por parte del Gobierno". Mazón, ha insistido en que las decisiones del Cecopi se toman de manera colegiada y que hay un órgano de dirección que está codirigido por la delegada del Gobierno de España, Pilar Bernabé.

El president, también ha asegurado que el Gobierno de España en ningún momento les envió información del posible desbordamiento del Barranco del Poyo. Así, ha dicho que las decisiones "se tomaban en base a la información del Gobierno de España, que ha reconocido que hubo un silencio atroz durante casi tres horas, y fue el que a las ocho de la tarde descolgó un teléfono y avisó sobre la presa de Forata".

El jefe del Consell también ha acusado al Ejecutivo central y al PSOE como "partido de gobierno" de "pagar con su dinero una campaña de criminalización cuando aún se buscaban desaparecidos", con calificativos como "asesinos, caraduras y salvajadas en medio del dolor", así como de "retrasar las ayudas" y "cobrar intereses" a los afectados " e "impedir que vinieran efectivos" para ayudar durante la emergencia.

Preguntado por los periodistas, qué hizo en la tarde del 29 de octubre, el 'president' ha sostenido que "nunca" ha dado distintas versiones, sino que lo que se han vertido es todo tipo de bulos. "Yo no he cambiado de versión. Son otros los que quieren hacerlo parecer. Durante muchos días yo estuve pendiente de toda la labor de recuperación que había que hacer y no de desmentir bulos. Me parecía inmoral dedicar tiempo a la defensa personal mientras otros estaban con su campaña pagada en redes criminalizándonos", ha defendido.

Mazón se ha reiterado en que mantuvo su agenda "todo el día" porque "los encargados del Cecopi estaban allí". Además, ha asegurado que "la previsión del Gobierno" fue primero una y luego otra en cuanto a precipitaciones y al caudal del barranco del Poyo, "sobre el que no se alertó hasta casi las siete de la tarde". "Estaba en una comida de trabajo. A las dos estuve con los sindicatos y con la patronal. A la una en un acto de inteligencia artificial de sanidad. Por la mañana en un acto de Aenor, plenamente consciente de que, en función de la información que teníamos, los miembros del Cecopi estaban trabajando de manera organizada y coordinada", ha sentenciado.

Respecto a la petición que ha realizado la delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, de "parar y reflexionar" y actuar con "altura de miras" en el debate de la dana de Valencia, se ha pronunciado hoy el president de la Generalitat. Mazón ha opinado que esas palabras "no se las cree ni ella".

Al respecto, la delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé ha afirmado este viernes que el gobierno de España no puede estar limpiando permanentemente la mala conciencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Dice que Mazón está a la deriva y entiende que se niegue a salir del día 29 de octubre en el que considera sigue anclado. Reitera tiene que asumir responsabilidades. Entiende Bernabé que el president es un lastre no sólo para el gobierno valenciano, que afirma intenta reescribir la realidad de lo que pasó, si no también para todos los valencianos y valencianas. Por último, ha reiterado que si no se hubiesen borrado las grabaciones del cecopi se podría determinar quien adoptó la decisión de enviar el mensaje de ES ALERT.