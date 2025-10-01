Mazón confirma que estará en la procesión del 9 d'Octubre y espera que sea "cívica"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado este miércoles que asistirá a la procesión cívica del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha asegurado durante el acto de presentación de la campaña institucional, tras ser preguntado sobre si tiene previsto participar en la marcha: "Sí, sí": "Estoy convencido de que todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica".

Preguntado por si habrá alguna novedad respecto al escenario y el formato del acto institucional, Mazón ha asegurado que la Generalitat llevará a cabo "el mayor esfuerzo logístico" posible para "tratar a todo el mundo de la mejor forma posible".

Respecto al "anuncio de los premios", ha indicado que se realizará "próximamente", aunque ha adelantado que este año la celebración será "muy especial" tras la DANA. "No sé si decir si de manera exclusiva o monográfica, pero desde luego será absolutamente prioritario" este asunto, ha concretado.