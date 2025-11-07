Mazón comparecerá en la comisión de la dana en Les Corts el próximo martes

La Mesa de la comisión de investigación, donde tienen mayoría el PP y Vox, se ha reunido para modificar el orden del día de la reunión del martes, donde estaban citados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, la exministra Teresa Ribera y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quienes ya han anunciado que no acudirán a la misma al no estar obligados a hacerlo.

Durante la reunión los miembros de la mesa de la comisión han rechazado pedirle a Carlos Mazón, tal como solicitaba el PSPV, que aportara la factura de su comida el día de la DANA y el listado de llamadas. La sesión del martes mantendrá el formato de comparecencia habitual con preguntas de los grupos a Mazón que dispondrá de quince minutos para responder y posteriormente los grupos podrán preguntar de nuevo.

Según el diputado del PP y vicepresidente de la Comisión Vicente Betoret se ha acordado no solicitarle la factura por que se considera que no es urgente.

La diputada socialista Alicia Andújar lamenta que se haya rechazado la petición puesto que el objetivo era disponer del documento completo de llamadas emitido por la compañía y le preocupa que Vox, que ha votado en contra de la petición, esté encubriendo a Mazón.

El sindic de Compromís Joan Baldoví espera pocas novedades en la intervención de Mazón que asegura comparecerá por intereses personales y cree que esta comisión no pretende encontrar la verdad de lo ocurrido el día de la dana sino exculpar la responsabilidad de Mazón y de su Gobierno.

Considera horroroso que Mazón comparezca antes que las víctimas en la comisión de investigación de Les Corts.