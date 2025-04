Mazón asegura que la única seguridad que le preocupa es la de los afectados por la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al Gobierno de España de no estar "moviendo ni un dedo" para arreglar o encauzar los barrancos afectados por las inundaciones de la dana del pasado mes de octubre, lo que genera "inseguridad" en esas zonas. Esa, ha dicho el president, es la única seguridad que le preocupa en referencia a las amenazas de muerte que ha recibido a través de redes sociales y por las se ha detenido a una persona.

Mazón, ha rechazado por "prudencia y responsabilidad" ponerse "en el medio del foco, ni para bien ni para mal," sobre su seguridad: "Soy el menos indicado para valorar los asuntos de seguridad", ha asegurado, pese a admitir que podría declarar "muchas cosas" al respecto. "Es mi convicción y es mi posición", ha señalado.

El jefe del Consell ha hecho hincapié en que precisamente "el foco es otro, es la recuperación, las víctimas y los damnificados" por las inundaciones. "Si hablamos de inseguridad, a mí la que me preocupa es la de la gente que sigue viendo que no se está moviendo ni un dedo para arreglar las obras de los barrancos Poyo o La Saleta por parte del Gobierno de España, esa inseguridad es la que más me preocupa.

El 'president' de la Generalitat, ha rechazado valorar la declaración de peritos estos días ante la jueza de Catarroja, así como por la comparecencia del ex inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, en la comisión sobre la dana de la Diputació, donde dijo, entre otras cosas, que la dirección de la emergencia correspondía a la exconsellera Salomé Pradas y que se realizaron rescates durante la mañana del 29 de octubre a causa de las lluvias.

El 'president' de la Generalitat ha subrayado que el plan "es claro y la normativa", también: "Hay un mando único, hay un comité de dirección, hay un comité asesor, hay un órgano en el que, de manera corresponsable, participan todas las administraciones y en las que todas están obligadas a trabajar de manera coordinada, a informar fehacientemente y a tiempo".

Por eso mismo, ha argumentado que si existe una situación nivel 2, "que implica muchas cosas", como "un mando, un comité de dirección, un comité de asesor técnico", también "implica al resto de personas". "Es un órgano pensado para trabajar de manera coordinada y, cualquier otra cuestión que no fuera trabajar de manera coordinada entre todas las administraciones, creo que sería muy peligroso y nos generaría muchas incertidumbres a todos", ha zanjado.