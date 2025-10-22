Mazón asegura que ya se han puesto en marcha 4.000 viviendas de protección pública

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que ya se han puesto en marcha más de 4.000 viviendas de protección pública de las 10.000 que prometió hasta el final de la legislatura, y que forman parte del Plan Vive.

Así lo ha trasladado tras firmar un acuerdo de vivienda para ampliar los objetivos de esta iniciativa junto a ayuntamientos, organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras.

La mayoría de las viviendas son promoción público-privada y están ubicadas en la provincia de Alicante. Además, ha confirmado que antes de fin de año se licitarán otras 1.228, según la previsión de solares "ya disponibles": 791 en la provincia de Valencia, 396 en Alicante y 41 en Castellón.

Asimismo, Mazón ha vuelto a prometer una "rebaja lineal y para todos" los valencianos del 10% en el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Balance

El Plan Vive se inició en abril de 2024 y el 'president' ha hecho balance este miércoles de los resultados obtenidos. Según ha apuntado, se han adherido 317 ayuntamientos de "todos los signos políticos", hay 206 solares públicos en estudio o ya en desarrollo y están en marcha más de 4.000 viviendas en toda la Comunitat Valenciana, algunas en licitación y otras ya adjudicadas o en construcción. "La cifra de 10.000 viviendas empieza a no ser una locura", ha dicho.

Entre las 4.000 viviendas en marcha, Mazón ha indicado que 3.050 son de promoción público-privada, de las que la mayoría (2.187) están ubicadas en la provincia de Alicante frente a las 740 de Valencia y las 123 de Castellón, mientras otras 617 son de promoción pública directa. A ello ha sumado que hay más de 1.200 promociones privadas para las que ya se ha solicitado calificación "gracias al nuevo decreto aprobado por el Consell".

Anuncios

En esta línea, ha avanzado que a finales de este año se pondrá en marcha el proceso de aprobación de un nuevo decreto en 2026 para regular la gestión, mantenimiento y procedimientos del parque público de vivienda.

Paralelamente, ha insistido en su intención de "consolidar un marco fiscal y de financiación favorable" a la compra de vivienda, ya que considera que "bajar impuestos funciona y no es un obstáculo". Ha reiterado así el anuncio que hizo el pasado mes de abril de que "habrá una nueva rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales, esta vez lineal y para todos de un 10%, como siguiente medida" en este ámbito.

El acuerdo lleva la firma de representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, organizaciones del sector como Aprova, Provia, Fecoval o Asicval y entidades bancarias como Caixabank, BBVA, Sabadell, Ibercaja, Unicaja, Bankinter, Caixa Ontinyent o Caixa Popular.