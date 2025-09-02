Mazón anuncia un nuevo paquete de 350 millones en ayudas directas a afectados por la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este martes un nuevo paquete de 350 millones de euros en "ayudas directas" y "sin trámites burocráticos" para personas y empresas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre.

En una declaración institucional realizada en el Palau de la Generalitat, ha avanzado que estas partidas se aprobarán a través de varios decretos este próximo viernes en el pleno del Consell. El objetivo es que puedan empezar a ser cobradas este mismo mes y que estén abonadas al 100% el 15 de octubre.

Detalles

A las familias que han recibido ayudas para bienes de primera necesidad (6.000 euros iniciales) se les ingresarán otros 3.000 euros adicionales.

que han recibido para (6.000 euros iniciales) se les ingresarán A los propietarios de vehículos dañados que solicitaron la ayuda, hasta 2.500 euros .

de vehículos dañados que solicitaron la ayuda, hasta . A los autónomos (sin empleados), hasta 3.000 euros .

(sin empleados), hasta . A los cerca de 12.000 trabajadores que estuvieron en ERTE, otros 360 euros.

Mazón ha detallado que estas nuevas ayudas se ingresarán "directamente a los afectados que ya cumplen los requisitos".

Reacciones

Desde el PSPV-PSOE, el síndic José Muñoz ha asegurado que las ayudas llegan "tarde": "Lo que hace hoy es demostrar que, después de 10 meses, no se ha enterado de lo que ha pasado". De hecho, ha afeado al jefe del Consell que tenga "mala conciencia de no haber estado ni estar al frente de la emergencia ni de la reconstrucción".

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "mucha verborrea" la declaración institucional de Mazón, ha asegurado que estas ayudas se habrían podido dar "mucho antes" si el Consell "no hubiera perdonado dinero a los más ricos" y ha expresado: "Me pongo en la piel de un familiar --afectado por la dana-- y la única declaración institucional que querría es que presentará su dimisión".

El 'president' Mazón se ha mostrado crítico con el Gobierno, que según ha dicho "solo ha entregado el 30 % de las ayudas comprometidas".