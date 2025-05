Mazón anuncia la eliminación de tasas autonómicas a las centrales nucleares

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes que la Generalitat eliminará durante los dos próximos años las tasas autonómicas y las "ecotasas" a las centrales nucleares, y ha defendido que esta energía es "fundamental" para la recuperación de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha trasladado durante una visita a la central nuclear de Cofrentes (Valencia), acompañado del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el CEO de Iberdrola Energía Sostenible, Julio Castro; el delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina; el presidente de la Cámara de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, el vicepresidente de CEV, Vicente Lafuente, y el secretario general de AVE, Diego Lorente.

El presidente de la Generalitat ha reclamado "el fin de la reversión de las nucleares" y "el estudio y la revisión del plan para prolongar la vida de las centrales nucleares en España y en la Comunitat Valenciana mientras no haya ninguna alternativa sólida". Así, ha pedido que el desmantelamiento "no nos desproteja" y "no nos deje vendidos energéticamente".

Carlos Mazón ha explicado que el Consell va a "hacer su parte del camino" y que las centrales nucleares han estado sometidas a un "peso extraordinario fiscal" que ha hecho que "muchas veces no pueda ni siquiera abrir".

"En estos presupuestos iniciaremos el proceso para en los dos próximos ejercicios acabar con estos impuestos que eliminan la competitividad, que eliminan la capacidad de poder levantar la persiana nuclear en la Comunitat Valenciana, que es una ventana limpia, sostenible, que es una ventana accesible al equilibrio medioambiental que necesitamos", ha agregado.

Mazón ha afirmado que desde 2019, cuando se acordó el desmantelamiento progresivo, "ha cambiado radicalmente la situación energética". Así, el 'president' ha señalado que las organizaciones empresariales que lo han acompañado están en un "frente común" y en un "mismo camino por la competitividad, por el futuro, por la cohesión social, que tiene que ver también poder tener una soberanía energética".

"ES ABSURDO QUE SE PLANTEE EL CIERRE"

El presidente de la Generalitat ha aseverado que es "absurdo que nadie se plantee el cierre o el desmantelamiento" de las centrales nucleares y ha lamentado que "España en estos momentos es el único país del mundo que está planteándose el desmantelamiento nuclear", "en dirección contraria a los demás". Ha advertido que el próximo desmantelamiento de "Almaraz I y Almaraz II podría significar el inicio del desmantelamiento nuclear general en España como fichas de dominó".

Mazón ha afirmado que Cofrentes "garantiza el 50% de la energía eléctrica que tiene y que necesita la Comunitat valenciana" y ha advertido que "no nos podemos permitir esta dependencia exterior", porque hay "12.000 empresas, como mínimo, electrointensivas" que la utilizan como fuente de energía y que suponen "más de 225.000 empleos, entre directos e indirectos". También ha señalado que la Comunitat está "generando inversión" y que ésta "necesita energía".

Mazón ha defendido que se necesita el mix energético "adecuado, con la combinación adecuada entre renovable y nuclear". En ese sentido, ha indicado que "en sólo el último año, el Consell ha desbloqueado diez veces más potencia de renovables que el Botanic en ocho años".

El presidente de la Generalitat ha afirmado que la energía nuclear es "limpia", "porque Europa así lo verifica", y que "no es el problema, sino todo lo contrario, nos ayuda a ser más independientes, a luchar por nuestra soberanía energética y no tiene ningún elemento, como el que se ha tratado de decir, perjudicial para la sostenibilidad, para el medio ambiente o para un recorrido sostenible".

EMPRESARIOS RECLAMAN LA PRÓRROGA

Por su parte, desde la Cámara, Morata ha asegurado que "no tiene ninguna lógica" cerrar la central nuclear de Confrentes "en estos momentos" y ha pedido que "se inicie el proceso de la prórroga" y "también que se intensifiquen las inversiones en renovables", con una simplificación de los trámites para ello. Aunque está "de acuerdo en el Pacto Verde para el 2050", "hay que llegar de una forma que sea sostenible para el empleo y para nuestras industrias".

Morata ha indicado que desde la Cámara de Comercio se elaboró un informe "sobre el coste de oportunidad de no tener la central" y que "nos estamos jugando más de 12.200 empresas con más de 185.000 trabajadores". Ha avisado de que la inversión que se está atrayendo desde la Comunitat Valenciana "es intensiva en energía" y que "el futuro de la economía en general, de los puestos de trabajo, dependen de tener esa electricidad a un precio que sea lógico, a largo plazo y sostenible".

En términos similares, y desde la CEV, Lafuente ha puesto en valor la central nuclear de Cofrentes como "herramienta" para las necesidades de la sociedad valenciana, al tiempo que ha señalado que potenciar las renovables "no es incompatible con que podamos aprovecharnos de aquella energía que ya tenemos, que estamos produciendo". En esa línea, ha reclamado que "no se denoste este tipo de energía".

"Lo hemos visto con el apagón que sufrimos recientemente, o tenemos variedad en las energías en este mix energético o podemos tener problemas" y la central de Cofrentes es "una garantía de que esto no sucederá", ha dicho.

Desde AVE, Lorente ha subrayado pedido "un mix que tienda a la sostenibilidad, donde no se elimine ninguna de las energías por motivos ideológicos", y ha llamado a "aprovechar las infraestructuras". Igualmente, ha pedido que "no se enfrenten unas energías contra otras".