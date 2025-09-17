29O

Mazón anuncia ayudas por 35 millones para familias e infancia afectadas por la DANA

También se prorrogarán un año las ayudas al alquiler

ondacero.es

València |

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, este miércoles, en el que ha anunciado nuevas ayudas para las personas afectadas por la dana.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, este miércoles, en el que ha anunciado nuevas ayudas para las personas afectadas por la dana. | EFE / Manuel Bruque

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas directas de 35 millones de euros para familias e infancia afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre, que se suman a los 20 millones ya movilizados.

El jefe del Consell ha anunciado la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas dotada con 14 millones de euros para familias numerosas y monoparentales de municipios que sufrieron los efectos de las inundaciones.

Así, ha detallado que esta medida afectará a más de 10.600 familias numerosas y 3.400 familias monoparentales que “han tenido que realizar un esfuerzo extraordinario no solo para recomponerse de la catástrofe y que recibirán 1.000 euros por unidad familiar”.

También ha adelantado que se va a lanzar una nueva convocatoria de ayudas de alquiler a los damnificados por la DANA para prorrogar esta ayuda un año más.

Así, a los 14,7 millones ya comprometidos se agregan 15 millones de euros extra, de forma que los más de 1.300 beneficiarios actuales podrán ampliar la ayuda durante un año más y aquellos afectados que quieran solicitarla ahora, podrán optar a esta ayuda en la nueva convocatoria exprés.

Igualmente, se extenderá el apoyo a todas las familias acogedoras, de modo que más de 380 familias van a recibir directamente en sus cuentas hasta 6.000 euros en función de los menores acogidos, movilizando un total de 1,1 millones de euros adicionales.

Además, más de 375 familias con menores a su cargo con necesidades especiales de la zona dana recibirán 2.000 euros adicionales, mientras que 3.890 familias numerosas familiares y monoparentales que tuvieron daños recibirán otros 1.000 euros extras a la propuesta inicial sin realizar ningún trámite.

