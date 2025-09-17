Mazón anuncia ayudas por 35 millones para familias e infancia afectadas por la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas directas de 35 millones de euros para familias e infancia afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre, que se suman a los 20 millones ya movilizados.

El jefe del Consell ha anunciado la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas dotada con 14 millones de euros para familias numerosas y monoparentales de municipios que sufrieron los efectos de las inundaciones.

Así, ha detallado que esta medida afectará a más de 10.600 familias numerosas y 3.400 familias monoparentales que “han tenido que realizar un esfuerzo extraordinario no solo para recomponerse de la catástrofe y que recibirán 1.000 euros por unidad familiar”.

También ha adelantado que se va a lanzar una nueva convocatoria de ayudas de alquiler a los damnificados por la DANA para prorrogar esta ayuda un año más.

Así, a los 14,7 millones ya comprometidos se agregan 15 millones de euros extra, de forma que los más de 1.300 beneficiarios actuales podrán ampliar la ayuda durante un año más y aquellos afectados que quieran solicitarla ahora, podrán optar a esta ayuda en la nueva convocatoria exprés.

Igualmente, se extenderá el apoyo a todas las familias acogedoras, de modo que más de 380 familias van a recibir directamente en sus cuentas hasta 6.000 euros en función de los menores acogidos, movilizando un total de 1,1 millones de euros adicionales.

Además, más de 375 familias con menores a su cargo con necesidades especiales de la zona dana recibirán 2.000 euros adicionales, mientras que 3.890 familias numerosas familiares y monoparentales que tuvieron daños recibirán otros 1.000 euros extras a la propuesta inicial sin realizar ningún trámite.