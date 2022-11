Mas señala que las elecciones "cuanto más tarde mejor" y pospone a enero decidir si se presentará a las primarias

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha señalado este miércoles que las elecciones autonómicas "cuanto más tarde, mejor" para tener tiempo a "consolidar los proyectos del Botànic" y, al respecto, ha anunciado que pospone a enero su decisión de si se presenta a primarias para ser la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat.

Mas, en el desayuno 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', ha sostenido que "lo importante no es cuándo son las elecciones" sino lo que "hacemos estas semanas y qué proyectos ponemos en marcha para ayudar a los valencianos". "Tenemos un Gobierno estable y preparado para reeditarse, da igual cuándo sean las elecciones, no hay ninguna prisa", ha señalado.

Asimismo, sobre si renuncia a presentarse a las primarias para dejar a Joan Baldoví como candidato a la Presidencia de la Generalitat, la vicepresidenta ha señalado que esta no es una cuestión que tenga "ahora mismo encima de la mesa" porque tiene mucho trabajo como vicepresident y consellera, como portavoz de Iniciativa --una de las formaciones de Compromís-- y como madre.

En ese sentido, ha señalado que se mantendrá "fiel" al plazo establecido en el reglamento de primarias abiertas a la ciudadanía --que marca enero para celebrarse-- y ha recalcado que en Compromís "no hay ningún problema de liderazgos".

"No me gustan los personalismos y ahora esto no es una cuestión trascendental", ha defendido. Respecto al futuro político de Mónica Oltra, ha señalado que corresponde decirlo a ella misma.