Más llamadas de Carlos Mazón en la DANA: Núñez-Feijóo, el lehendakari y el presidente de Telefónica

La Generalitat ha remitido a Les Corts Valencianes un listado con más de veinticinco llamadas que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo, según el Gobierno valenciano, durante la tarde-noche de la DANA. Cabe recordar que Mazón detalló ya algunas de esas llamadas en un foro informativo celebrado en Madrid. La novedad de este listado de ahora es que incluye registros más allá del lanzamiento de la alerta masiva a los móviles.

Dicho envío se produjo a las 20:11 horas del veintinueve de octubre. Unos minutos después, el president de la Generalitat contactó con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y, acto seguido, con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Pasadas las 21:00 horas, Carlos Mazón habló dos veces con el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y cuatro veces con el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. La última llamada que aparece en este último listado es a las 23:30 horas con el lehendakari, Imanol Pradales, tras compartir previamente una serie de mensajes a través de la aplicación WhatsApp.

PSPV-PSOE y Compromís insisten en pedir más información

PSPV-PSOE y Compromís piden más datos y las llamadas telefónicas del veintinueve de octubre en su conjunto. "No hay un documento riguroso. Las llamadas son a partir de las 17:00 horas", recuerda el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz. "En definitiva, es un sainete. Lo de este president de la Generalitat ya no tiene nombre", censura Muñoz en declaraciones a los medios de comunicación.

"Nosotros queremos las llamadas de todo el día y, sobre todo, la duración que tuvieron", demanda, por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví. "La información [de la Generalitat sobre la DANA] o bien se esconde o se oculta o siempre llega a cuentagotas", resume, en su opinión, Baldoví en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas en Les Corts Valencianes.

El PP responde con Ábalos y Francis Puig

Para el PP, la oposición abre este debate ahora para "esconder" las novedades judiciales del exministro valenciano José Luis Ábalos y de Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig y contra quien se ha abierto juicio oral en las últimas horas.

"Son, una vez más, las eternas contradicciones que tiene la izquierda aquí, en la Comunitat Valenciana. Así les va, ya se ha visto en las encuestas", responde el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca. "Los valencianos no quieren que vuelvan a gobernar porque siempre es la mentira, la manipulación y generar controversias donde no las hay", critica Pérez Llorca.