SOCIEDAD

Más de 200 personas participarán mañana en una observación solar en el MuVIM como preámbulo del eclipse de 2026

La actividad, que ya tienes todas las plazas cubiertas, incluirá una explicación sobre la importancia del Sol y una observación solar con telescopios aportados por la Asociación Valenciana de Astronomía

ondacero.es

Valencia |

Eclipse solar
Eclipse solar | Pixabay

Más de 200 personas participarán mañana en una observación solar en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, como preámbulo del eclipse solar que se producirá en nuestro país el 12 de agosto del próximo año. La actividad, que se celebrará a partir de las 11:00 horas, ya tiene cubiertas sus plazas aunque en próximos meses se anunciarán nuevas fechas para promocionar nuestros cielos.

La jornada incluirá una breve charla sobre la importancia del Sol y una explicación visual del eclipse de 2026, seguida de una observación solar con telescopios aportados por la Asociación Valenciana de Astronomía, que permitirán apreciar manchas y erupciones solares, algo que en la actualidad es imposible ver a simple vista.

José Vicente Ferrer, responsable de RuralTEC, ha señalado que es “una oportunidad única” para promocionar los cielos del Rincón de Ademuz, Alto Turia y Tierra Bobal y entender por qué tenemos uno de los cielos más limpios de España.

La actividad está organizada por la Diputació de València y el Centro de Innovación Territorial RuralTEC y cuenta con la colaboración de la Asociación Valenciana de Astronomía y el Centro Big History de Aras de los Olmos.

