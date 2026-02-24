Martes soleado y con temperaturas ligeramente más altas en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes poco nuboso y con algún intervalo de nubes altas y brumas y bancos de niebla en zonas del litoral por la mañana y al final del día.

En cuanto a las temperaturas no variaran mucho con respecto a las que se registraron este lunes, solo se prevé que experimenten un ligero ascenso o se mantengan sin grandes cambios.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a suroeste flojo en el interior, y a sureste y este flojo en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral de Alicante.

De cara a mañana miércoles, volveremos a tener en toda la Comunitat cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, probables brumas y bancos de niebla por la mañana y al final del día en zonas del litoral, mientras que las temperaturas sí que mínimas cambiarán ligeramente y las máximas bajarán. En cuanto al viento se espera que sople flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a flojo de componente este.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón: 21,9 y 7,1 grados, València: 21,8 y 8 grados, Alicante: 20,8 y 6,7 grados