Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, sale del hospital tras acudir por una indisposición a días de su declaración

La periodista Maribel Vilaplana, quien pasó varias horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana de Valencia, ha sufrido una indisposición, motivo por el que tuvo que ser trasladada a un hospital, donde ha sido atendida por el personal médico. Se ha visto obligada a acudir al centro hospitalario tras sufrir una crisis severa de ansiedad, según ha adelantado el diario 'Las Provincias'. Actualmente ya ha recibido el alta y ha abandonado las instalaciones médicas.

Vilaplana, que comió con Mazón en El Ventorro el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos en la provincia de Valencia, está citada en los juzgados de Catarroja para declarar este lunes como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana.

Vilaplana puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso", según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia.

El ticket del parking

En los últimos días, la jueza pidió a Vilaplana el ticket del parking donde aparcó su vehículo el día de la comida. La magistrada acordó requerir a la testigo que aporte en su declaración testifical fijada para este próximo lunes 3 de noviembre, esta factura y "cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al presidente de la Generalitat en dicha fecha".

El auto de la Audiencia Provincial en el que se le ordenó citar como testigo a Vilaplana recogía que en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsejera Salomé Pradas, investigada en la causa, y el presidente, "y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo".

En esa resolución de la Audiencia se señalaba que Mazón "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana" y que tiene atribuidas por ley "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".